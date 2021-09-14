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Происшествия14 сентября 2021 4:45

Жилой дом пострадал от огня в Зырянском районе Томской области

Пострадавших нет
Елена Андреева
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Причина возгорания пока не установлена.

Причина возгорания пока не установлена.

Фото: Федор СКВОРЦОВ

В селе Зырянское Зырянского района вечером в понедельник горел жилой бревенчатый дом, сообщает региональное управление МЧС. О пожаре стало известно в 19.11.

«Горел жилой дом. Кроме того, от огня пострадали находящиеся под общей крышей бревенчатая баня и дощатый дровяник»,-говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дом, частично обрушилось потолочное перекрытие надворных построек, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Причина пожара сейчас устанавливается, уточнили в МЧС.