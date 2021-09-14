Вторник в Томске будет умеренно прохладным, есть вероятность дождя

Температура воздуха днем +7…+12°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области сегодня, 14 сентября. Это прогноз синоптиков.

«Возможны небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +7…+12°С»,-говорится в сообщении томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«КП-Томск» напоминает, что в понедельник от Томского ЦГМС поступило предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 14 и15 сентября местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до -3°С.