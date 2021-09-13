В Томской области полицейские за несколько часов нашли пропавшую девочку

Четвертого пропавшего подростка нашли живым за неделю в Томской области. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Днем в понедельник, 13 сентября, сотрудники УМВД России по Томской области и неравнодушные граждане занялись поиском пропавшей 13-летней девочки. Полиция сообщила о том, что Людмила Драморецкая 2008 года рождения утром ушла в школу из дома в селе Александровском и не вернулась. Было высказано предположение, что она может быть в Томске.

Вечером пресс-служба правоохранительного ведомства проинформировала всех о том, что полицейские нашли пропавшую девочку в одном из рейсовых автобусов, который двигался по маршруту в Томском районе. Девочку передали родственникам. Заметим, что в начале сентября полиция и волонтеры уже искали в Томске трех подростков: двух девушек и юношу. Всех нашли живыми и здоровыми.