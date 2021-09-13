Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2021 17:01

Синоптики и сотрудники МЧС ожидают в Томской области первые заморозки

Возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Томской области все ожидают первые морозы! Фото: И.Н. Тюрин

В Томской области все ожидают первые морозы! Фото: И.Н. Тюрин

Как сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, 14-15 сентября, во вторник и среду, по региону местами ожидаются при прояснениях заморозки до – 3 °С.

Прогноз подготовлен на основании штормового предупреждения Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС». Специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью урожая сельскохозяйственных культур. Руководителям учреждений и организаций рекомендовано подготовиться к возможным ЧС.