Волонтеры в Томской области ищут пропавшего в Кожевниковском районе пенсионера

Поисковики разыскивают пропавшего пенсионера из Киреевска, на юге Томской области. Фото: сайт отряда "ЛизаАлерт"

Как сегодня сообщил в социальной сети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области, пропал житель Кожевниковского района региона Виктор Михайлович Кулманаков, 84 лет от роду.

«Киреевск, Кожевниковский район, Томская область внимание! Помогите найти человека! С 9 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении. Рост Виктора Михайловича – 160 сантиметров, волосы седые короткие, глаза светло-карие. Был одет в темно-синий пиджак, серый свитер, серые спортивные брюки, на ногах – галоши. Телефон горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).