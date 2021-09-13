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Происшествия13 сентября 2021 15:53

В Ленинском районном суде Томска судят незадачливого наркомана

У него полиция изъяла наркотик
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томич-наркоман не успел использовать весь наркотик...

Томич-наркоман не успел использовать весь наркотик...

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщил сегодня, 13 сентября, сайт прокуратуры Томской области, в Ленинский районный суд Томска направлено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Пресс-служба правоохранительного ведомства информирует о том, что прокуратурой Ленинского района областного центра утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Томска. Молодой человек обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.

Как выяснили следователи, в июле текущего года мужчина через сеть «Интернет» заказал наркотическое средство для личного потребления. После оплаты своего «заказа» он получил информацию о местоположении тайника. Позже томич забрал наркотик массой около 2 грамм. Часть приобретенного вещества обвиняемый употребил, а оставшуюся часть хранил при себе до момента его изъятия сотрудниками полиции. Свою вину обвиняемый признал полностью. Теперь его судьбу решит суд.