Женщина в Томске призналась в убийстве своего сожителя

В Томской области, как и по всей стране, бытовые убийства преобладают над другими... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщила сегодня, 13 сентября, пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, в Ленинском районе города Томска вчера обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами правоохранительного ведомства возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Сайт Следкома региона информирует о том, что 12 сентября текущего года в помещении общей кухни коммунальной квартиры жилого дома, расположенного в Ленинском районе Томска, было обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Покойному были причинены колото-резаные раны.

Специалисты отмечают, что по подозрению в совершении данного преступления задержана 36-летняя сожительница погибшего. Женщина дала признательные показания, которые подтвердила при проверке их на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

Заметим, что убийства на бытовой почве на кухне с помощью подручных средств, например, ножа, давно стали самыми распространенными тяжкими преступлениями в стране. Зачастую трагедии предшествует совместная пьянка, затем происходит ссора. И результат - труп.