На зеленых окраинах Томска проводятся основные работы по лесоустройству

В городских лесах нельзя рубить деревья и строить дома. Фото: И.Н. Тюрин

Как сообщила сегодня, 13 сентября, пресс-служба мэрии Томска, в зеленых зонах общей площадью более 850 га на территории областного центра проводятся основные работы по лесоустройству.

Сайт администрации областного центра отмечают, что эти работы по заданию городского департамента дорожной деятельности и благоустройства проводит ООО «Академический центр лесного проектирования и инноваций» из г. Воронеж. Сотрудники организации-подрядчика ведут свою деятельность на территории лесных массивов в районе поселков Заварзино, Спутник, Сосновый бор и Апрель. Все собранные сведения будут учтены в едином государственном реестре недвижимости.

Специалисты информируют о том, что после проведения работ зеленые зоны получат статус «городские леса». Это позволит защитить лесные массивы от вырубки, застройки, складирования отходов. Заметим, что статус «городские леса» предполагает возможность заниматься на их территории только научно-исследовательской деятельностью и отдыхать. В настоящее время официально на кадастровый учет уже поставлен лес в поселке Аникино на окраине Томска.