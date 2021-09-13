Суд обязал власти Томска прекратить сброс неочищенных сточных вод в речку Ушайка

В Томске еще немало ручьев, в которые кто-то сбрасывает неочищенные стоки... Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как сообщила сегодня, 13 сентября, пресс-служба прокуратуры Томской области, в Томске была проведена проверка информации о фактах несанкционированного сброса сточных вод в реку Ушайка на территории областного центра.

Как информируют специалисты, ее провели Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области. Прокурорская проверка показала, что из бесхозного водовыпуска в районе улицы Балтийской осуществляется сброс сточных вод в ручей, который в дальнейшем впадает в р. Ушайка. Анализ отобранных проб воды показал существенное превышение в месте сброса допустимых концентраций загрязняющих веществ.

После этого Томский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс по улице Балтийской неочищенных сточных вод в реку Ушайка. Решением Советском районного суда областного центра исковые требования прокурора удовлетворены.