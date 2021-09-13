Сервису Whoosh в Томске вернули эвакуированные самокаты

Компания кикшеринга обратилась к генеральному прокурору РФ с жалобой. Фото: Виктор Гусейнов

Полиция Томска вернула сервису Whoosh эвакуированные с улиц города электросамокаты. Известно, что пока Whoosh не планирует уходить из Томска.

«Мы точно надеемся начать работать со следующего года в штатном режиме», — заявили в компании. Там добавили, что самокаты — спасение горожанина от многочасовых автомобильных пробок и столпотворений в общественном транспорте.

«КП-Томск» напоминает, компания кикшеринга обратилась к генеральному прокурору РФ с жалобой на полицию Томска, которая в конце августа арестовала 189 электросамокатов сервиса. В полиции свои действия объясняли жалобами томичей на бесхозное имущество на улицах.

Также в конце августа глава УГИБДД по Томской области Александр Золотарев говорил, что основной проблемой является отсутствие в Томске полос для движения самокатов и велосипедов.

«Россия пока не имеет возможности принять на дорогах и тротуарах еще одного участника дорожного движения — электросамокаты»,-заявили в начале сентября в общественном движении «Союз пешеходов». Там также отметили, что решить проблему можно, создавая соответствующую инфраструктуру.