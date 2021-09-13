Коронавирус в Томске + 94 новых случая заражения

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 124 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 518 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 31,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 178 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 719 пациентов скончалось, 12 469 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 158 248 человек, 193 468 скончались, 6 402 126 выздоровели.