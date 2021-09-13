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Здоровье13 сентября 2021 11:51

Коронавирус в Томске + 94 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе – 42 124 человека
Елена Андреева
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По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за последние сутки.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за последние сутки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 124 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 518 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 31,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 178 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 719 пациентов скончалось, 12 469 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 158 248 человек, 193 468 скончались, 6 402 126 выздоровели.