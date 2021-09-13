Томску нужны системные администраторы и веб-разработчики

День программиста отмечается в России с 2009 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В профессии программиста преобладают мужчины. Так считает большинство россиян. Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День программиста. Накануне праздника был проведен опрос, посвященный тому, какими россияне видят людей, работающих в IT-сфере.

«82% респондентов считают, что у программистов интересная работа. При этом свое свободное время они проводят дома (такой ответ дали 63% участников опроса)»,-рассказали авторы исследования, Национальная система платежных карт.

В Томске программисты востребованы. Одна из популярных платформ по поиску сотрудников выдала около 20 свежих вакансий по этому направлению. Программисты требуются в вузы Томска, в крупные торговые сети, в компании, связанные с фармацевтическим бизнесом. Нужны программисты 1С, системные администраторы-программисты, веб-разработчики и РНР-программисты.

Справка «КП-Томск». День программиста отмечается в России с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен указом президента по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций.