В Томске подвели итоги «Школы безопасности-2021»

В общекомандном зачете в младшей возрастной группе 1 место заняла команда ЗАТО Северск. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В поселке Аникино, под Томском, завершился региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности – 2021». В региональном управлении МЧС рассказали о итогах этапа.

«По итогам трех соревновательных дней в общекомандном зачете в младшей возрастной группе 1 место заняла команда ЗАТО Северск, 2 место – юные спасатели из Первомайского района, 3 место – команда Зырянского района.

В старшей возрастной группе победителями соревнований стали ребята из городского округа Стрежевой, второе место у команды Колпашевского района, замыкают тройку лидеров учащиеся из Каргасокского района»,-говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также уточнили, что в заключительный день региональных соревнований «Школа безопасности» юные спасатели преодолели очень непростой этап «Комбинированная пожарная эстафета».

На скорость ребята должны были завязать двойную спасательную петлю и надеть ее на спасаемого, перебраться через забор, пробежать по бревну, присоединить рукава к разветвлению, проложить рукавную линию и с помощью огнетушителя ликвидировать возгорание. Выполняемые упражнения содержат элементы боевой подготовки пожарных и применяются при тушении пожаров.

«Школа безопасности»-это всероссийское детско-юношеское общественное движение. Ежегодно на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях проводятся соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», которые позволяют школьникам усвоить практические навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях.