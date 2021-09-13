Томичи смогут пробежать «Кросс нации»

Любителям активного образа жизни нужно подавать заявку заранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшую субботу, 18 сентября, состоится Всероссийский день бега «Кросс нации - 2021», сообщила пресс-служба мэрии.

У нас в Томске определено несколько мест для проведения массового забега.

«Физкультурное мероприятие пройдет на лыжероллерной трассе ДЮСШ зимних видов спорта (ул. Королева, 13) в 10.00 и 11.00, а также в парке активного отдыха «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б) в 11.00 и в Михайловской роще в 11.00»,-говорится в сообщении горадминистрации.

В допандемийные годы «Кросс нации» был организован во всех 85 регионах страны, но нельзя сказать, что в 2021 году будет точно так же.

Принять участие в марафоне удастся не всем желающим, поскольку количество мест ограничено заранее установленным регламентом. Превысить выбранную квоту не получится, поэтому любителям активного образа жизни нужно подавать заявку заранее.

Прием заявок ведется на сайте https://orgeo.ru до вечера 16 сентября.

«КП-Томск» напоминает, что Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре, обычно – в субботу или в воскресенье.

Рекомендация от организаторов-не откладывать регистрацию на последний день, поскольку количество мест на старте ограничено. Участники обязаны заранее получить у врача справку с допуском к соревнованиям, ее нужно будет предъявить перед началом забега.