Баня горела в ночь на понедельник в Томском районе

Неисправность печи стала причиной возгорания в Томском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В селе Октябрьское Томского района в воскресенье поздно вечером горела баня с предбанником, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 4 метрах от жилого дома горели находящиеся под общей крышей бревенчатая баня с дощатым предбанником»,-говорится в сообщении ведомства.

Огонь уничтожил деревянную обрешетку крыши, обгорели стены внутри и снаружи бани и предбанника. Люди не пострадали

В МЧС уточнили, площадь пожара составила 18 квадратных метра. Причина возгорания уже установлена-это неисправность печи.

Отмечается также, что за выходные дни в Томской области произошло 3 инцидента, где от огня пострадали именно бани.