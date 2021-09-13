В томском аэропорту дан старт строительству нового пассажирского терминала

В основание нового терминала в аэропорту будут заложены памятные плитки с подписями Сергея Жвачкина, Сергея Рудакова и других участников церемонии. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

В понедельник, 13 сентября, в аэропорту «Томск» состоялась торжественная закладка нового терминала внутренних линий. Как сообщалось ранее, конкурс на строительство объекта выиграла холдинговая компания «Новолекс», с которой заключен контракт на 2,45 млрд рублей.

По словам руководителя компании, работы по возведению нового аэровокзала должны завершиться к началу марта 2023 года. «Строительство терминала будет недолгим, мы запланировали его на 16-18 месяцев. Подрядчик уже приступил к работам», – рассказал в ходе церемонии генеральный директор ХК «Новапорт» Сергей Рудаков.

Новый терминал по площади будет намного больше действующего, добавил он. Компания-подрядчик оборудует объект двумя телетрапами и оснастит по европейским стандартам.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, участвовавший в торжественной закладке, отметил, что новый аэровокзальный комплекс в перспективе будет обслуживать внутренние рейсы, в то время как старый аэропорт будет работать на зарубежных линиях.

– Сегодня начинаются строительные работы по возведению новой воздушной гавани Томской области, – в частности, сказал глава региона. – За шесть лет мы практически удвоили объем пассажиропотока в томском аэропорту. Уверен, что мы дойдем до показателя один миллион пассажиров в год.