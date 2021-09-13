Более 15 млн рублей похитили мошенники у томичей за последние 7 дней

Жертвами мошенников стали 24 мужчины и 37 женщин в возрасте от 19 до 88 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю более 15 млн рублей было похищено мошенниками у томичей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Жертвами мошенников стали 24 мужчины и 37 женщин в возрасте от 19 до 88 лет. В общей сложности мошенники похитили у жителей Томской области более 15 000 000 рублей», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что за прошедшую неделю зарегистрировано более 60 имущественных преступлений, совершенных через кражи с банковских карт. Раскрыто 15 преступлений такого характера.