Томские дайверы очистили дно Университетского озера

В озере был обнаружен бытовой хлам.
Фото: Ксения Высотина
В Томске дайверы очистили дно Университетского озера, ранее сообщалось, что аквалангисты спустя 10 лет почистят водоем.
- В основном в озере был обнаружен бытовой хлам. Чайники, ржавые железки, пластиковые упаковки, даже рабочие зонтики, - рассказала представитель клуба "Наяда" Екатерина Суховеркова.
Суховеркова добавила, что озеро очищалось вручную. Благодаря этому водная среда не травмируется и в водоеме сохраняется жизнь.
Напомним, что возле озера находится семь родников и четыре пруда, а также вокруг него пролегает один из самых интересных пеших прогулочных маршрутов Томска.