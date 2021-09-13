Томские дайверы очистили дно Университетского озера

В озере был обнаружен бытовой хлам. Фото: Ксения Высотина

В Томске дайверы очистили дно Университетского озера, ранее сообщалось, что аквалангисты спустя 10 лет почистят водоем.

- В основном в озере был обнаружен бытовой хлам. Чайники, ржавые железки, пластиковые упаковки, даже рабочие зонтики, - рассказала представитель клуба "Наяда" Екатерина Суховеркова.

Суховеркова добавила, что озеро очищалось вручную. Благодаря этому водная среда не травмируется и в водоеме сохраняется жизнь.

Напомним, что возле озера находится семь родников и четыре пруда, а также вокруг него пролегает один из самых интересных пеших прогулочных маршрутов Томска.