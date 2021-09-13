Томич вернул бывшей супруге долг после того, как ей отдали его автомобиль

Предприниматель имел две квартиры, офис, несколько земельных участков, а также два транспортных средства. Исходя из этого, в отношении имущества был вынесен запрет на регистрацию, чтобы владелец не смог продать либо передать его до полного погашения долга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный житель вернул долг своей бывшей жене после того, как приставы отдали ей на хранение его автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Томич вернул бывшей супруге денежные средства после того, как приставы передали ей на хранение автомобиль должника. По решению суда о разделе имущества предприниматель обязан отдать бывшей жене более 300 тыс. рублей. Поскольку в добровольном порядке оплата не последовала, в отделении судебных приставов по Ленинскому району г. Томска было возбуждено соответствующее исполнительное производство», - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматель имел две квартиры, офис, несколько земельных участков, а также два транспортных средства. Исходя из этого, в отношении имущества был вынесен запрет на регистрацию, чтобы владелец не смог продать либо передать его до полного погашения долга.

Как рассказали приставы, задолженность пришлось взыскать путем ареста автомобиля томича. Машину погрузили в эвакуатор и передали на хранение бывшей супруги должника. После чего, мужчина сразу же оплатил требуемую сумму вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ.