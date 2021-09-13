Томская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда

Свои вопросы можно будет задать по телефону 53-32-45. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске 14 и 15 сентября прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда, сообщили в ведомстве.

«14, 15 сентября 2021 года с 14.00 до 18.00 часов в прокуратуре Томского района Томской области будет работать «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства об оплате труда», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что граждане смогут сообщить о любых фактах нарушения закона в указанной сфере. Свои вопросы можно будет задать по телефону 53-32-45.

Добавим, что после рассмотрения сообщений, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.