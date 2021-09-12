В Северске Томской области против 90-летнего автомобилиста возбудили уголовное дело

Мужчина 1931 года рождения, управляя автомобилем, сбил юного велосипедиста, который переезжал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Виновника ДТП ждут в следкоме ЗАТО Северск. Фото: архив "КП"

Как сообщила сегодня, 12 сентября, пресс-служба регионального УМВД, северские следователи возбудили уголовно дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее мы сообщали, что 10 августа 2021 года около 19 часов 27 минут водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21063, совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу по пр. Коммунистическому, 90 в ЗАТО Северск.

- В ДТП мальчику 2013 года рождения были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, - отметили в ведомстве. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.