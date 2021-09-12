В Томске за сутки 11-12 сентября зарегистрировано 95 новых случаев коронавируса

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 465 человек. Чтобы их становилось больше, нужно соблюдать меры безопасности в пандемию - применять СИЗы, соблюдать социальную дистанцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 030 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 465 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89. В коечном фонде свободно 33,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 341 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 789 пациентов скончалось, 17 121 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 102 625 человек, 191 165 скончались, 6 357 272 выздоровели.