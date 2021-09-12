Автобусный маршрут Томск – Новосибирск вошел в топ популярных направлений лета – 2021

Недавно в соседнем Новосибирске открылся новый автовокзал, что наверняка способствовало росту его популярности у томичей. Фото: vk.com/nsk_avtovokzal

По итогам лета 2021 года автобусный маршрут Томск – Новосибирск занял девятое место в топ-20 наиболее популярных направлений по России. К такому выводу пришли аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которые выяснили, куда чаще всего пассажиры ездили на автобусах. Стоимость поездки в один конец обходилась в среднем в 786 рублей, причем эта сумма не поменялась с 2020 года.

Как говорится в сообщении, средний чек за поездку по России на автобусе составил 858 рублей, это на 3% меньше, чем летом прошлого года. Из топ-20 самых популярных направлений 16 вписываются в бюджет поездки до 1000 рублей в одну сторону. Самым востребованным направлением стал маршрут Москва – Переславль-Залесский; средний чек здесь составляет 527 рублей.

В топ вошли преимущественно маршруты, связывающие Москву и Санкт-Петербург, а также города европейской части России с двумя столицами. Это, например, Ростов-на-Дону, Воронеж, Великий Новгород, Смоленск, Рязань и другие.

По южной части страны наиболее востребованными оказались направления Краснодар – Геленджик и Краснодар – Анапа, где стоимость проезда составляет 500-600 рублей. По Сибири в топ-20 вошли только два маршрута: Томск – Новосибирск и Новосибирск – Барнаул (12-е место в рейтинге, 748 рублей в одну сторону).