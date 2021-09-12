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Туризм12 сентября 2021 9:19

Томский путешественник Евгений Ковалевский: «Нам будет о чем рассказать зарубежным туристам»

Экипаж кругосветки представляет иностранцам проект «Золотое кольцо Сибири»
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Многие европейцы даже не подозревают, что Сибирь может быть туристическим местом, отмечает Евгений Ковалевский. Фото: сайт ТРО РГО.

Многие европейцы даже не подозревают, что Сибирь может быть туристическим местом, отмечает Евгений Ковалевский. Фото: сайт ТРО РГО.

Тримаран кругосветной экспедиции Томского отделения РГО «По пути русских кругосветных мореплавателей» продолжает путешествие по странам и континентам, сообщает пресс-служба регионального общества. В его ходе Евгений Ковалевский и Станислав Березкин представляют маршрут «Золотое кольцо Сибири» («Открываем Сибирь»), узнавая у местных жителей, какой они видят эту часть Земли.

По словам членов экипажа, «туристический маршрут вызывает неподдельный интерес у гостей тримарана и участников встреч с экипажем. Многие европейцы даже не подозревают, что Сибирь может быть туристическим местом».

- Как правило, о Сибири иностранцы знают немногое: в их понимании само название связано с холодом, снегом, бескрайними территориями. Вот, пожалуй, и все. Евгений и Станислав поясняют, что Сибирь – очень интересное, живописное и гостеприимное место. Так экипаж кругосветки выполняет миссию народной дипломатии, находя друзей и партнеров по всему миру, и приглашает посетить маршрут, который охватывает 10 республик и областей и разработан членами Русского географического общества, - в частности, отметили в Томском отделении РГО.

Свыше 30 стран еще предстоит посетить экипажу Ковалевского-Березкина. Сколько людей по всему миру узнает от них о Сибири – сложно представить! Очень возможно, что кто-то захочет лично увидеть наш край – суровый, но такой прекрасный. А показать его несомненную привлекательность гостям мы сумеем.

Видео с сайта Томского отделения РГО: Евгений Ковалевский