Томск предвыборный: смогут ли люди с ОВЗ проголосовать на участках лично?

Олег Шарепа лично проверил доступность избирательных участков для маломобильных томичей, которые могут передвигаться только на колясках. Фото: сайт томского омбудсмена по правам человека.

Как планировалось ранее, Елена Карташова, региональный уполномоченный по правам человека, и председатель Избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил выборочно проинспектировали на днях участки голосования на выборах 17-19 сентября, проверяя их доступность для людей с ОВЗ (в частности, для инвалидов-колясочников). В мониторинге принял участие Олег Шарепа, возглавляющий Томскую региональную общественную организацию «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», тренер по бочча спортсменов с ограничениями в здоровье. Об этом «КП-Томск» сообщили в аппарате омбудсмена.

- Предметом осмотра инспектирующих 9 сентября стали избирательные участки №43 (Кировский район) и 717 (Северный парк). В целом, там сформирована доступная среда для людей с инвалидностью. Наличие пандусов, отсутствие высоких порогов, хорошая ширина дверных проемов позволит человеку в кресле-коляске беспрепятственно попасть на избирательный участок и реализовать свое избирательное право. Однако организаторам было рекомендовано сделать кнопку вызова более заметной для людей с ОВЗ, санузлы на 1-м этаже - более приспособленным для посещения инвалидами, - отметили помощники уполномоченного.

Они уточнили, что участниками мониторинга изучалась и работа в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Все они уже оснащены антисептиками для обработки рук, на входе избирателям измерят температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Поверхности в помещениях для голосования будут дезинфицировать специальным санитарно-гигиеническим средством. Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены и все члены избирательных комиссий. Известно, что около 40% из них уже прошли вакцинацию от COVID-19.

Проверка продолжается. Непосредственно в дни голосования запланирован личный выезд Елены Карташовой в СИЗО-1 и исправцентр, а также на ряд других объектов, где будут размещаться избирательные участки.