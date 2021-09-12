Погода в Томске и области 12 сентября 2021: дождливое воскресенье будет прохладным и пасмурным

Сейчас в Томске +11, за окном пасмурно, ночью шел дождь. Днем также ожидаются осадки. Предстоящая неделя без них не обойдется тоже. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии.

По данным томских синоптиков, сегодня, 12 сентября, в областном центре в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура днем +12, +14 °С.

По области также будет облачно с прояснениями и небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура днем +7, +12, по юго-востоку до +17 °С.

Предварительная информация синоптиков свидетельствует о том, что на будущей неделе осадки ожидаются с понедельника по выходные. Столбик термометра в ночные часы не превысит отметки +10 (со вторника на среду +3), в дневные +11, +19. Но это нормальная сибирская осень, тем более, как заверили гидрометеорологи, наш регион еще посетит тепло.