В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

Количество новых больных коронавирусом в Томской области за сутки остается ниже 100 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в субботу на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 552 человек.

Также в Томской области выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 41 935 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 416 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,88. В коечном фонде свободно 31,3% мест.

За последние сутки в стране выявлен 18 891 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 796 пациентов скончалось, 17 888 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 121 516 человек, 191 961 скончались, 6 375 160 выздоровели.