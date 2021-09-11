Томские коммунальщики начнут подключать к теплу учреждения, где находятся дети, досрочно

Школы и детсады получат тепло раньше других... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и регионе установилась прохладная, дождливая погода с ночными заморозками. Поэтому стало особенно актуальным досрочное подключение к отоплению учреждений социальной сферы. В первую очередь, тепло получат детсады и школы, другие организации, где находятся подростки. Компания «ТомскРТС» начала прием таких заявок.

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, школы и детские сады могут подать заявку на досрочное включение отопления в своих зданиях. Заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, подключение объектов к отоплению до старта отопительного сезона производится при наличии технической возможности. По словам заместителя мэра Александра Карпанина, ежегодно коммунальщики стараются подключить к теплу учреждения, где находятся дети, досрочно, раньше остальных. Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должна быть не ниже 20°С.

По данным АО «ТомскРТС» на пятницу, пока заявки на досрочное подключение к теплу подали 15 учреждений социальной сферы.