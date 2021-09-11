В Томске готовятся к началу работы Центра общественного наблюдения на выборах

Все желающие смогут подключиться к видеонаблюдению на предстоящих через неделю выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовал прием заявок для участия в работе Центра общественного наблюдения на выборах в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. О создании таких Центров ранее информировал партии, население и активистов ЦИК страны. Как известно, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

Интернет-портал администрации области отмечает, что нашем регионе видеонаблюдение будет идти на всех избирательных участках. 307 участков будут вести трансляцию в онлайн-режиме. На остальных будет идти запись с длительным хранением – от 3 до 12 месяцев. Видеокамеры будут работать во время голосования и при подсчете голосов избирателей. Посмотреть трансляцию можно будет в Центре видеонаблюдения Томской области. Он откроется 17 сентября одновременно с открытием избирательных участков.

Официальные органы напоминают, что принять участие в работе Центра может любой гражданин старше 18 лет, подавший заявку. Ее надо будет отправить на электронный адрес Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru. Кроме того, персональный доступ к видеотрансляции будет у всех зарегистрированных партий и кандидатов