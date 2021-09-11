В субботу в Томске будет прохладная и сырая погода

Вот и осень пришла: с дождями и холодами. Фото: И.Н. Тюрин

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в городе Томске синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Специалисты ожидают температуру +13…+15°С.

По Томской области в субботу будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15-19 м/с. Температура днем +11…+16°С. Кое-где при прояснениях и в низких местах заморозки до -1°С.