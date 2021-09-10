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Недвижимость10 сентября 2021 17:00

В Томске без горячей воды остаются почти 170 многоэтажных домов по всему городу

При опрессовках «побежали» трубы
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Каждый год коммунальщики ведут тяжелые работы по подготовке теплосетей к зиме. Легче не становится...

Каждый год коммунальщики ведут тяжелые работы по подготовке теплосетей к зиме. Легче не становится...

Фото: Олег УКЛАДОВ

При опрессовках теплосетей в областном центре были выявлены две сотни повреждений. Об этом рассказали в компании «ТомскРТС». По информации мэрии, пока без горячего водоснабжения остаются 168 многоэтажных домов города.

В Томске такие аварии при запуске системы к зиме зафиксированы на улицах Сибирской, Алтайской, Льва Толстого. В настоящее время коммунальщики без выходных устраняют дефекты на тепловых сетях города. Это – тяжелая и ответственная работа, при которой спешка неуместна. Специалисты отмечают, что в некоторых случаях воду нельзя подавать из-за медлительности УК и ТСЖ, а кое где вина находится на поставщиках ресурса.