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Происшествия10 сентября 2021 16:06

Несколько иностранных машин столкнулись в Томске на улице Пушкина в районе дома №58

Никто из людей не пострадал, только автомобили
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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5 машин столкнулись сегодня в Томске, но люди не пострадали. Фото: УМВД России по Томской области

5 машин столкнулись сегодня в Томске, но люди не пострадали. Фото: УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня, 10 сентября, пресс-служба УМВД России по Томской области, днем на улице Пушкина в Томске столкнулись 5 разных транспортных средств. Все пострадавшие машины оказались иномарками.

Специалисты информируют о том, что ДТП произошло в областном центре около 14.30 на улице Пушкина, 58. По предварительным данным, сообщает региональное управление полиции, автокран Daewoo совершил столкновение с автомобилями Toyota, Nissan и Chevrolet Niva, после этого автомобиль Niva совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

Отмечается, что никто из людей не пострадал, но есть материальный ущерб.