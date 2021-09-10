Несколько иностранных машин столкнулись в Томске на улице Пушкина в районе дома №58

5 машин столкнулись сегодня в Томске, но люди не пострадали. Фото: УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня, 10 сентября, пресс-служба УМВД России по Томской области, днем на улице Пушкина в Томске столкнулись 5 разных транспортных средств. Все пострадавшие машины оказались иномарками.

Специалисты информируют о том, что ДТП произошло в областном центре около 14.30 на улице Пушкина, 58. По предварительным данным, сообщает региональное управление полиции, автокран Daewoo совершил столкновение с автомобилями Toyota, Nissan и Chevrolet Niva, после этого автомобиль Niva совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

Отмечается, что никто из людей не пострадал, но есть материальный ущерб.