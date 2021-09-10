В Томской области мужчина получил 120 часов обязательных работ за оскорбление полицейских

Молодому человеку из Зырянки вряд ли захочется и дальше распускать язык... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 10 сентября, пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, суд в нашем регионе признал молодого сельчанина виновным в публичном оскорблении двух сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Сайт правоохранительного органа информирует о сути дела. Как установлено следствием и судом, подсудимый в феврале текущего года находился в ночное время на улице в селе Зырянском Зырянского района Томской области. Специалисты отмечают, что мужчина в присутствии посторонних лиц публично оскорбил двоих сотрудников ДПС ГИБДД, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Молодой человек публично выразился в их адрес грубой нецензурной бранью, унизив и тем самым их честь и достоинство.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.