Томские ученые изучают переходы из реального мира в виртуальный, чтобы снизить стрессы

Деваться некуда, будем жить на два мира. Но как сохранить здоровье? Фото: сайт ТГУ

Сайт Томского государственного университета информирует сегодня, 10 сентября, о том, что междисциплинарная группа ученых вуза намерена выяснить особенности психологического стресса при переходе значительной части жизни человека в "цифровое" пространство. Пресс-служба ТГУ отмечает, что сотрудники университета намерены разобраться с формированием такого стресса, разработать технологии сохранения психологического благополучия и физического здоровья жителей нашей страны.

Не секрет, что переход в онлайн был значительно ускорен пандемией и приобрел тотальный характер. По словам одного из организаторов исследования, заведующего кафедрой спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонида Капилевича, виртуальная среда формируется и живет по своим законам, оказывая все большее влияние на первую, «реальную». Современный человек все чаще вынужден пересекать границу между этими двумя реальностями. Каждый такой переход становится стрессом. Ученые сравнивают этот процесс со сменой климатических или высотных условий.

Такие нагрузки, подчеркивают специалисты, в большей степени приходится на ментальное здоровье. Однако со временем возникает и ряд физиологических проблем – страдает и ухудшается зрение, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. По мнению сотрудников университета, эта тенденция в обществе со временем будет только нарастать. Полученные ими данные могут стать основой для разработки подходов и принципов психологической и физической адаптации человека к существованию в двух реальностях и переходам между ними.