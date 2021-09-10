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Недвижимость10 сентября 2021 13:48

Дорожники в Томской области выполнили годовой план нацпроекта на 79 процентов

В этом году будут отремонтированы 211 километров улично-дорожной сети
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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У дорожников осталось очень мало времени на ремонт трасс и улиц в Томской области!

У дорожников осталось очень мало времени на ремонт трасс и улиц в Томской области!

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня, 10 сентября, пресс-служба администрации Томской области, регион продолжает приводить в нормативное состояние улично-дорожную сеть на территории агломерации и за ее пределами. Строители ведут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Интернет-портал отмечает, что в целом по региону план выполнен на 79 процентов.

Специалисты информируют о том, что ЗАТО Северск полностью выполнил план национального дорожного проекта. В нормативное состояние приведены участки улиц общей протяженностью 4 км. В Томске исполнение плана нацпроекта составляет 87 %. На региональной сети общее выполнение нацпроекта достигло 78 %. По словам замгубернатора Игоря Шатурного, в этом году по нацпроекту в регионе в нормативное состояние будут всего приведены 211 километров улично-дорожной сети.