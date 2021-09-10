Мобильные пункты вакцинации будут работать в Томске в выходные дни

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в городе с конца июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поставить прививку от COVID-19 и гриппа смогут томичи в предстоящие выходные дни. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в субботу и воскресенье в Томске будут работать четыре мобильных пункта вакцинации.

«11 и 12 сентября, с 13 до 20 часов томичи смогут привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа в мобильном пункте вакцинации на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156); с 10 до 16 часов на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116)»,-говорится в сообщении.

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в городе с конца июня.

Следует помнить, что рекомендованный перерыв между вакцинацией от гриппа и COVID-19 составляет от 30 дней. Важно-одновременная вакцинация сразу от двух заболеваний не проводится.

Бесплатная вакцинация от COVID-19 и гриппа в мобильных пунктах доступна всем, кто старше 18 лет.

«КП-Томск» уже писала о том, что сегодня, 10 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 355 человек.