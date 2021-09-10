Сотрудники Вневедомственной охраны Томской области более 8500 раз выезжали по сигналу «тревога»

Краж с охраняемых объектов допущено не было. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Итоги служебно-боевой деятельности за восемь месяцев текущего года подвели в подразделениях Управления Росгвардии по Томской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками филиалов вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области передано в территориальные органы внутренних дел около 1000 граждан за совершение (по подозрению в совершении) правонарушений и задержано более 15 граждан, находящихся в розыске»,-говорится в сообщении.

В Росгвардии рассказали, что в этом году сотрудники вневедомственной охраны более 8500 раз выезжали по сигналу «тревога» с охраняемых объектов. Пресечено более 400 правонарушений в отношении охраняемого имущества.

Особо подчеркивается, что краж с охраняемых объектов не допущено.

На сегодняшний день подразделения службы охраняют порядка 2760 тысяч объектов, квартир и других мест хранения имущества жителей Томской области.