Коронавирус в Томске: + 96 новых случаев заражения

49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 844 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 355 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,93. В коечном фонде свободно 32,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 341 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 789 пациентов скончалось, 17 121 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 102 625 человек, 191 165 скончались, 6 357 272 выздоровели.