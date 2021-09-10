Подушка-тренажер для лыжной акробатики теперь есть в Томске

В России на данный момент всего три подобных тренажера. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Страховочно-надувной тренажер, предназначенный для отработки техники прыжков фристайлистами, появился в Томске, сообщила обладминистрация.

«Фристайл-подушка размером 10х30 метров установлена в томском Академгородке, спортсмены уже начали тренировки»,-говорится в сообщении.

Томская областная федерация фристайла стала одним из победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. За победу в конкурсе на покупку и установку наклонного тренажера федерация получила почти 500 тысяч рублей.

Занятия на новом тренажере возможны круглогодично. Предполагается, что после тестирования нового оборудования на фристайл-подушке смогут заниматься все желающие дети и подростки.

Кстати, в России всего три подобных тренажера, в Сибири они есть в Новосибирске и теперь в Томске.

«КП-Томск» напоминает, лыжной акробатикой занимаются с 1930-х годов. Международная федерация лыжного спорта признала фристайл как вид спорта в 1979 году и ввела правила, касающиеся сертификации спортсменов и техники прыжков, чтобы ограничить опасные элементы соревнований.