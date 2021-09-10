Жителей поселка Заварзино в Томске просят не ходить по бесхозному мосту

Мост в поселке Заварзино не входит в Реестр государственного имущества Томской области. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Передвижение по самовольно возведенному мосту в поселке Заварзино небезопасно, об этом сообщила администрация Томска.

«На подходах к сооружению нет ограждений, на самом мосту отсутствуют перила и дорожки для пешеходов»,-говорится в сообщении.

Тема самовольно возведенного сооружения через Ушайку обсуждалась на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мэрии Томска.

По информации администрации Советского района, в состав которого входит поселок Заварзино, цементобетонный мост имеет одну полосу движения, его ширина составляет около 3 метров.

Подчеркивается, что, несмотря на неудовлетворительное техническое состояние самовольно возведенного моста, жители продолжают по нему ходить.

-Мы понимаем, как мост важен для жителей поселка Заварзино, если его возвели именно в этом месте. Поэтому сейчас делаем все возможное, чтобы поставить сооружение на учет и затем привести его в нормативное техническое состояние,- заявил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус

На сегодняшний день мост в поселке Заварзино не входит в Реестр государственного имущества Томской области, нет его и в Реестре муниципального имущества Томска. До конца года в администрации Томска обещают подготовить техническую документацию для постановки на учет моста, как бесхозяйного имущества, чтобы в дальнейшем была возможность за счет бюджета проводить на нем те или иные работы.

Сейчас проезд и проход по сооружению запрещен, томичей просят не использовать это строение для перехода через Ушайку, а передвигаться по другому мосту.