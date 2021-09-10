В Томске ночью возможны заморозки до - 2 градусов

В Томской области в выходные местами возможны заморозки до -2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящие выходные дни в Томске будут прохладными, предупреждают синоптики.

В субботу, 11 сентября и в воскресенье, 12 сентября, в областном центре ожидается переменная облачность и дожди,-это прогноз популярных порталов, специализирующихся на погоде.

В МЧС по Томской области отмечают, что в ближайшие дни предполагаются кратковременные дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром местами туманы.

Также, по данным ведомства, преобладающий фон температур воздуха в ночные часы +3…+8 °С, местами заморозки до -2 °С, днем от +6…+11°С до …+15°С.

В большинстве дней второй декады сентября в Томске и в районах области возможны дожди, сообщается на официальном сайте областного гидрометцентра.

"Дожди различной интенсивности, местами грозы, ожидаются в большинстве дней декады", – говорится в сообщении.