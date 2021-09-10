Житель Северска, в надежде заработать на биржевых сделках, лишился своих накоплений

Житель Северска переводил на счета злоумышленников деньги, затем сотрудники «брокерской биржи» перестали выходить на связь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дежурную часть УМВД по ЗАТО Северск поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих местному жителю, сообщили в полиции.

«По предварительным данным, потерпевшему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской фирмы и предложил работу и обучение»,-говорится в сообщении.

Скрупулезно выполняя инструкции незнакомца, мужчина переводил на счета злоумышленников деньги, затем сотрудники «брокерской биржи» перестали выходить на связь. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

Процесс торговли на бирже принято называть трейдингом. Его основная задача – зарабатывать на различных финансовых операциях с валютами, акциями крупных компаний, фьючерсами и т.д.

«КП-Томск» на этой неделе публиковала статистику имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным регионального УМВД, в Томской области за 8 месяцев этого года зарегистрировано более 2100 таких преступлений. Раскрыто 569.