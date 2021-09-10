Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 9:50

Житель Северска, в надежде заработать на биржевых сделках, лишился своих накоплений

Мужчина потерял около 50 тысяч рублей
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Северска переводил на счета злоумышленников деньги, затем сотрудники «брокерской биржи» перестали выходить на связь.

Житель Северска переводил на счета злоумышленников деньги, затем сотрудники «брокерской биржи» перестали выходить на связь.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В дежурную часть УМВД по ЗАТО Северск поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих местному жителю, сообщили в полиции.

«По предварительным данным, потерпевшему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской фирмы и предложил работу и обучение»,-говорится в сообщении.

Скрупулезно выполняя инструкции незнакомца, мужчина переводил на счета злоумышленников деньги, затем сотрудники «брокерской биржи» перестали выходить на связь. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

Процесс торговли на бирже принято называть трейдингом. Его основная задача – зарабатывать на различных финансовых операциях с валютами, акциями крупных компаний, фьючерсами и т.д.

«КП-Томск» на этой неделе публиковала статистику имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным регионального УМВД, в Томской области за 8 месяцев этого года зарегистрировано более 2100 таких преступлений. Раскрыто 569.