Лимоны и полет в экономклассе ощутимо подорожали в августе в Томске

Индексы потребительских цен характеризуют уровень инфляции. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В августе в Томске больше всего подорожали полет в салоне экономического класса самолета и лимоны, сообщает Томскстат.

«Индекс потребительских цен в августе 2021 года по отношению к июлю 2021 года составил 100,5%, с начала года-104,8%»,- говорится в сообщении территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Служба государственной статистики регулярно публикует индексы потребительских цен, которые характеризуют уровень инфляции. В качестве базового периода выступает предыдущий месяц или декабрь предыдущего года.

Теперь о приятном. Согласно данным Томскстата, продовольственные товары в августе 2021 года подешевели в среднем на 0,1%.

Из продуктов ощутимо подешевели свекла-на 38,8%; виноград-на 11,9% и натуральный растворимый кофе-на 7,1%.

Вместе с тем подорожали лимоны-на 31,0%; кетчуп-на 10,7% и соки-на 9,2%.

Цены на непродовольственные товары в августе 2021 года увеличились в среднем на 0,6%. Заметно подорожало газовое моторное топливо-на 17,6%.

Подешевели термометр медицинский безртутный (галинстановый) – на 17,2% и метамизол натрия (отечественный анальгин) – на 6,6%.

Услуги подорожали в среднем на 1,1%.

Серьезно увеличился в цене полет в салоне экономического класса самолета (Томск-Москва) – на 75,5%. Зато подешевели поездки на отдых в Турцию – на 6,0% и проезд в такси – на 3,3%.