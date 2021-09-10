«Школа безопасности» открылась под Томском

Школа безопасности - всероссийское общественное детско-юношеское движение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности – 2021» начался сегодня в Томске, сообщили в управлении МЧС по Томской области. «Участниками регионального этапа стали школьники в двух возрастных группах: младшей (возраст 13-14 лет) и старшей (15-16 лет)»,-говорится в сообщении.

Школьникам предстоит преодолевать «Полосу препятствий» и проходить «Маршрут выживания» с элементами ориентирования и поисково-спасательных работ. Соревнования проходят на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря «Лукоморье», в поселке Аникино.

Сегодня в программа открытие «Школы безопасности» и старт дистанции «Полоса препятствий».

Юные участники состязаний, которые проходят под эгидой МЧС, должны уметь ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях, владеть основами выживания в различных условиях, уметь транспортировать пострадавшего и многое другое.

Основная задача «Школы» - сформировать у школьников сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

Как отмечают в МЧС, реалии современного мира таковы, что каждый день на нашей планете происходят стихийные бедствия, катастрофы, аварии, вооруженные конфликты. В таких условиях очень важно научить подрастающее поколение действиям в чрезвычайных ситуациях.