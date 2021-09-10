В Казахстане томичи смогли взять медали на международных соревнованиях по парапланеризму

Наталья Липатникова победила среди женщин, а Александр Исаев стал бронзовым призером в сериал-классе. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томск вернулись победители международных соревнованиях по парапланеризму, спортсмены завоевали две награды, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В Казахстане прошли международные соревнования по парапланеризму Open CIS Cup 2021. Более 40 спортсменов соревновались в дисциплине «параплан - парящий полет». Томскую область представили пилоты парапланерного клуба «Поднебесье» (ТУСУР)», - говорится в сообщении.

Уточнятся, что наши спортсмены смогли завоевать две награды в личном зачете. Наталья Липатникова победила среди женщин, а Александр Исаев стал бронзовым призером в сериал-классе.

Добавим, что в августе томичи также завоевали медали на международных соревнованиях Russian & Kazakhstan Open, 2021 Almaty, которые также прошли в Казахстане.