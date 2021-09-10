В Томске местный житель избил гостя деревянной ножкой стула

В ходе распития спиртного подсудимый стал выгонять одного из гостей, посчитав, что присутствие последнего раздражает хозяйку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 44-летний житель нанес черепно-мозговую травму приглашенному гостю, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В апреле 2020 года мужчина находился в квартире своей знакомой. В ходе распития спиртного он стал выгонять одного из гостей, посчитав, что присутствие последнего раздражает хозяйку. Поскольку приглашенный добровольно покидать квартиру отказался, подсудимый взял лежащую на полу деревянную ножку от кухонного стола и нанес ею резкий удар по голове потерпевшего, причинив черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении.

Отмечено, что суд приговорил томича к двум годам лишения свободы, но подсудимый и его адвокат обжаловали приговор и указали на чрезмерно строгое наказание.

Однако прокурор убедил суд и опроверг доводы стороны защиты.