Житель с. Кривошеино оплатил долг по алиментам сразу после ареста трактора

Приставы оценили трактор должника в 300 тыс рублей и арестовали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в с. Кривошеино местный житель оплатил задолженность по алиментам сразу же после ареста трактора. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Судебные приставы выяснили, что гражданин имеет трактор, и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении техники в Гостехнадзоре. Кроме того, алиментщик был ограничен в праве управления транспортным средством», - говорится в сообщении.

Уточняется, что приставы оценили трактор должника в 300 тыс рублей и арестовали. После этого мужчина выразил намерение незамедлительно погасить всю сумму долга, и вскоре сдержал слово. Кроме того, он трудоустроился, в связи с чем текущие платежи будут взыскиваться с его заработной платы.