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Общество10 сентября 2021 5:33

В Томской области мужчина продал предпринимателю чужой земельный участок

Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы
Ксения Высотина
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Подозреваемый признал вину частично, так как утверждал, что действовал в интересах кооператива, хотя на его счет перевел только четвертую часть от похищенных денежных средств уже после обнаружения преступления.

Подозреваемый признал вину частично, так как утверждал, что действовал в интересах кооператива, хотя на его счет перевел только четвертую часть от похищенных денежных средств уже после обнаружения преступления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в п. Зональная станция местный житель продал предпринимателю земельный участок, который ему не принадлежал. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В декабре 2020 года председатель жилищного кооператива дома в п. Зональная станция Томского района убедил местного предпринимателя в возможности предоставления ему в аренду участка земли возле этого дома для установки торговых киосков. В действительности правами по распоряжению земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования, мужчина не обладал. Введенный в заблуждение предприниматель в течение четырех месяцев передал председателю кооператива в качестве платы за пользование землей 200 тыс.рублей. После выявления администрацией района факта неправомерного занятия земельного участка торговые павильоны были незамедлительно демонтированы и вывезены», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый признал вину частично, так как утверждал, что действовал в интересах кооператива, хотя на его счет перевел только четвертую часть от похищенных денежных средств уже после обнаружения преступления.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы скором до 6 лет и штраф в размере 80 тыс. рублей.