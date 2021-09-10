В Томске «Король тополей», возможно, станет «Королевой»

Специалисты предложили обрезать сухие ветки, которые накланяются в сторону дома и дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске специалисты Сибирского Ботанического сада осмотрели семидесятилетнее дерево и предположили, что у тополя женский пол, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«"Король тополей", как его уже окрестили в соцсетях, может оказаться "королевой". Узнать точный пол дерева можно будет весной – когда на нем появятся сережки», - говорится в сообщении.

Специалисты предложили обрезать сухие ветки, которые наклоняются в сторону дома и дороги. Также была оглашена идея сделать стяжку стволов тополя специальными канатами, чтобы обезопасить горожан и сохранить дерево.

- Дендрологи рассказали, что это – черный тополь, корневая система у которого мощная, а ствол и ветви имеют форму, устойчивую к порывам ветра. В данный момент в центре дерева образовалось небольшое дупло, но говорить об аварийности тополя пока рано, - рассказали в администрации города.

Напомним, что с 2015 года дерево стоит в очереди на снос и в ближайшее время будет решаться вопрос об отмене такого рубки дерева.