В Томске обсудили вопросы дополнительного образования детей

Система дополнительного образования в Томске охватывает десятки тысяч ребят. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщила сегодня, 9 сентября, пресс-служба мэрии Томска, в областном центре прошло выездное совещание по учреждениям дополнительного образования детей, на котором была рассмотрена ситуация в этой сфере.

Сайт администрации информирует о том, что его провел исполняющий обязанности мэра города. Участники совещания посмотрели благоустройство возле Дворца творчества детей и молодежи. После этого они прошли внутрь и оценили материально-техническую базу учреждения. Кроме того, руководители и специалисты познакомились с работой ДЮСШ Зимних видов спорта. Также участники совещания посетили Детскую школу искусств № 3, узнали о достижениях и проблемах учреждения. Как отметил Михаил Ратнер, в этом учебном году более 60 тысяч томских школьников получают дополнительное образование.